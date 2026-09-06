Безголевая ничья: Динамо не смогло обыграть ЛНЗ

Динамо и ЛНЗ завершили матч без голов, несмотря на активные попытки обеих команд.

В воскресенье, 6 сентября, футбольная команда Динамо встречалась на своем стадионе с ЛНЗ.

Читайте также: Шахтер обыграл Карпаты в центральном матче 5-го тура УПЛ

В течение первых 30 минут игры оба коллектива проявляли значительную осторожность, однако к завершению первого тайма игра стала более активной. Динамо упустило несколько значимых шансов, во многом благодаря устойчивой игре Ледвия.Второй тайм открылся сразу с рискованными моментами. Киевские футболисты пытались прорваться к воротам, но Ледвий надежно оберегал свою территорию. На 59-й минуте Пономаренко, казалось, открыл счет, но гол был отменен из-за офсайда.Оставшаяся часть игры прошла без значительных событий. ЛНЗ стремился сохранить ничью, а Динамо так и не сумело преодолеть защиту противника.

Динамо - ЛНЗ 0:0

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 10 - 5

Удары в створ: 4 - 1

Угловые: 7 - 3

Фолы: 5 - 12

Динамо: Бущан, Сыч (Малиш, 77), Кендзера, Михавко, Дубинчак, Бражко, Лонвейк, Рубчинский (Пихаленок, 88), Ярмоленко (Волошин, 84), Кабаев (Герреро, 77), Пономаренко.

ЛНЗ: Ледвий, Пасич, Дайко, Муравский, Драмбаев, Дидык, Рябов, Якубу (Микитишин, 90), Твердохлеб (Пастух), Кузик, Ассинор (Ндиага, 66).