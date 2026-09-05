Полесье разгромило Кудровку на домашнем стадионе: 5:1

Полесье одерживает уверенную победу над Кудровкой со счетом 5:1, несмотря на гол Верлея перед перерывом.

В пятницу, 4 сентября, на домашнем стадионе футбольный клуб Полесье встретился с командой Кудровка.



Велетень открыл счет в пользу Полесья сразу после старта игры, успешно передав мяч, который Яшков неудачно перенаправил в свои ворота.



Через 10 минут Векляк был отправлен с поля за грубое нарушение правил против Назаренко, и Кудровка осталась в меньшинстве. Это дало Полесью возможность начать активное наступление, которое закончилось автоголом Думанюка.



Верлей успел забить один гол до перерыва, но во второй половине игры Полесье уверенно довело матч до победы над ослабленным соперником. Краснопир забил два гола, а Андраде установил окончательный счет, превратив матч в разгром.



Статистика матча 5-го тура чемпионата Украины между Полесьем и Кудровкой:



Полесье - Кудровка - 5:1

Голы: Велетень, 1, Думанюк (автогол), 42, Краснопир (пенальти), 71, 76, Андраде, 87 - Верлей, 45+2



Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 32 - 5

Удары в створ: 13 - 3

Угловые: 6 - 1



Составы команд:



Полесье: Кудрик - Майсурадзе, Красничи, Сарапий, Михайличенко (Гришкевич, 75) - Андриевский (Эмерллаху, 46), Бабенко, Брагару (Федор, 67) - Назаренко (Андраде, 46), Гайдучик (Краснопир, 66), Велетень.



Кудровка: Яшков - Росалес, Сердюк, Векляк, Огарков - Беляев (Ющенко, 78), Думанюк (Сигеев, 78), Смирный (Макоссо, 67) - Е. Пасич, Овусу (Свитюха, 46), Верлей (Стень, 67).