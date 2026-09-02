Ротань и Козак - звезды 4-го тура УПЛ: тренерский триумф и голевые рекорды

Руслан Ротань и Артем Козак признаны лучшими в четвертом туре УПЛ, а также объявлен символический состав тура.

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После завершения четвертого раунда украинской Премьер-лиги названы лучший тренер и игрок тура.



Согласно данным, размещенным на официальном сайте УПЛ, Руслан Ротань, главный тренер команды Полесье, удостоен награды за выдающуюся тренерскую деятельность. В решающем матче тура его команда победила на выезде нынешнего чемпиона, Шахтер, со счетом 2:0.



Артем Козак, игрок в центре поля Эпицентра, признан лучшим игроком тура. Он совершил три голевые передачи в матче против Кудривки, помогая своей команде разгромить соперника со счетом 3:0.



Кроме того, объявлен символический состав четвертого тура УПЛ.

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