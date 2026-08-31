Харьков доминирует над Зарей в матче УПЛ, завершив игру с победой 3:0

Харьков одержал победу над Зарей со счетом 3:0 в матче, который был приостановлен из-за воздушной тревоги в Киеве.

В понедельник, 31 августа, завершился матч четвертого тура украинской Премьер-лиги между командами Заря и Харьков. Игра была приостановлена в воскресенье из-за воздушной тревоги в Киеве.

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Харьков, ведя в счете после первого тайма, укрепил свои позиции во второй половине матча, завершив игру с победой 3:0.Первый гол на 14-й минуте забил Петер Итодо из Харькова. Нигерийский нападающий обошел защитника Зари Джордана и отправил мяч в левый нижний угол ворот.Игра была возобновлена с 51-й минуты, и вскоре Батон Забергджа увеличил преимущество Харькова. После броска с боковой Рамик Гаджиев передал мяч косовару, который обошел защитника и забил гол.На 65-й минуте Харьков усилил свое преимущество благодаря второму голу Забергджи. Эрмир Рашица не смог обойти вратаря, но косовар успешно добил мяч.В конце матча игра была временно приостановлена из-за воздушной тревоги, но после возобновления счет остался неизменным.После четырех матчей Заря и Харьков набрали по шесть очков и занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице УПЛ соответственно.

Заря - Харьков 0:3

Голы: Итодо, 14, Забергджа, 54, 65

Удары: 7 - 15

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 6 - 6

Фолы: 9 - 11

Заря: Рыбак (Караващенко, 52) - Мачелюк, Джордан, Янич, Пердута (Юрченко, 52) - Попара (Итало, 52), Нестеренко, Глущенко - Слесар (Горбач, 52), Будкивский, Елавич (Бойко, 83).

Харьков: Ермаков - Смоляков, Салюк, Шабанов, Крупский - Калюжный, Павлюк, Забергджа (Антюх, 76) - Парако (Когут, 81), Итодо (Рашица, 62), Гаджиев (Кастильо, 81).

Предупреждения: Джордан - Гаджиев.