Решающий гол Чечера: Верес побеждает ЛНЗ в Чемпионате Украины

В напряженном матче, полном прерываний, команда Верес одержала победу над ЛНЗ со счетом 1:0, благодаря голу Чечера.

В воскресенье, 30-го августа, футбольная команда ЛНЗ на своем стадионе встретилась с командой Верес.



Игра неоднократно прерывалась по разным причинам, но, несмотря на все препятствия, команды успешно завершили матч.



В первой половине игры у хозяев был шанс открыть счет, но удар Кузика угодил в перекладину, и больше важных моментов не случилось.



С началом второго тайма, хозяева снова не смогли воспользоваться своим шансом, после чего игра дважды пришлось приостановить. В итоге, в этом беспорядке Чечер забил гол, который стал решающим в матче.



Статистика 4-го тура чемпионата Украины между ЛНЗ и Верес:



ЛНЗ - Верес 0:1

Гол: Чечер, 83 минута



Состав команд:



ЛНЗ: Ледвий - Драмбаев, Муравский, Дидык - Кузик, Рябов, Пастух (Таллес, 78), Пасич - Цара (Микитишин, 66), Асиннор (Дэвид, 78), Кравчук (Якубу, 59)



Верес: Горох - Смиян, Вовченко, Харатин, Ципот, Стамулис - Шарай (Помба, 78), Фабрисио (Чечер, 78), Баран (Нийо, 64), Гонсалвеш (Байя, 73) - Блэр (Александров, 73)

Также ранее Черноморец одержал победу над Кривбассом в четвертом туре УПЛ, благодаря голу Виталия Фарасеенко на 77-й минуте матча.