Колос и Оболонь разделили очки в матче с воздушной тревогой

Колос и Оболонь завершили матч вничью, несмотря на активные попытки Колоса забить и ошибки в защите у Оболони.

В пятницу, 28 августа, на домашнем стадионе футбольный клуб Колос принимал Оболонь.



С начала игры Колос активно наступал, но несмотря на несколько перспективных моментов, Кане не сумел воспользоваться своими возможностями. В заключение первого тайма у него был еще один шанс забить, но удар оказался неудачным.



Во второй половине матча общий ход игры не претерпел изменений, хотя Оболонь начала чаще совершать ошибки в защите. В этих случаях на выручку приходил Федоровский.



На 76-й минуте игра была приостановлена на два с половиной часа из-за воздушной тревоги. После возобновления матча команды продолжили игру, но без особой активности. В итоге оба клуба обменялись моментами и поделили очки.



Статистика матча Колос - Оболонь 4-го тура чемпионата Украины:



Колос - Оболонь - 0:0



Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 4 - 3

Удары в створ: 1 - 1

Угловые: 6 - 2

Фолы: 2 - 1



Составы команд:



Колос: Пахолюк, Рухадзе, Гончаренко, Козик (Хрипчук, 62), Савчук, Элиас, Салабай (Касалла, 76), Ррапай, Демченко, Кане (Тахири, 76), Климчук (Ндукве, 62)



Оболонь: Федоровский, Морозко (Полегенько, 30), Прокопчук, Ермаков, Капинус, Чех (Волохатый, 73), Мишнев, Шулянский (Мединский, 73), Слободян, Суханов (Маткевич, 63), Устименко (Лях, 63)