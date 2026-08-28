Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Буковина подписала контракт с первым в истории сенегальским футболистом

27-летний сенегалец Мора Талла, бывший игрок РФШ, подписал двухлетний контракт с ФК Буковина, став первым сенегальцем в истории клуба.
Буковина подписала контракт с первым в истории сенегальским футболистом
Мор Талла / ФК Буковина

ФК Буковина официально заявил о заключении контракта с Мора Таллой, футболистом из Сенегала, который ранее играл за латвийский клуб РФШ.

Как указано на официальной странице черновицкого клуба, 27-летний вингер подписал двухлетний контракт.

Хотя финансовые детали соглашения не были обнародованы, Transfermarkt утверждает, что сумма трансфера составила 300 тысяч евро.

Талла становится первым сенегальцем в истории Буковины и будет выступать за украинскую команду под номером 70.



С января 2025 года Талла играл за РФШ, где провел 56 матчей, забив 12 голов и совершив пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что ключевой игрок Эпицентра перешел в другую команду УПЛ.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости