Буковина подписала контракт с первым в истории сенегальским футболистом

27-летний сенегалец Мора Талла, бывший игрок РФШ, подписал двухлетний контракт с ФК Буковина, став первым сенегальцем в истории клуба.

ФК Буковина официально заявил о заключении контракта с Мора Таллой, футболистом из Сенегала, который ранее играл за латвийский клуб РФШ.



Как указано на официальной странице черновицкого клуба, 27-летний вингер подписал двухлетний контракт.



Хотя финансовые детали соглашения не были обнародованы, Transfermarkt утверждает, что сумма трансфера составила 300 тысяч евро.



Талла становится первым сенегальцем в истории Буковины и будет выступать за украинскую команду под номером 70.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook