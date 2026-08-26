Шахтер подписал контракт с уругвайским защитником Маттурро до 2031 года

Шахтер заключил контракт с уругвайским защитником Маттурро до 2031 года.

Донецкий Шахтер официально объявил о подписании контракта с 21-летним уругвайским защитником Аланом Маттурро, бывшим игроком итальянского Дженоа, сообщает пресс-служба "горняков".



Соглашение с футболистом будет действительно до лета 2031 года.



Маттурро получил свою футбольную подготовку в уругвайском клубе Дефенсор. В 2023 году он перешел в Дженоа, но не смог закрепиться в стартовом составе команды.



За два с половиной сезона в Дженоа Маттурро участвовал в 24 играх различных турниров.



В прошлом сезоне уругвайский защитник играл на правах аренды за испанский Леванте, где сыграл в 21 матче и забил один гол.



Маттурро также имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Уругвая. В 2023 году он стал чемпионом мира в составе молодежной сборной, будучи одним из ключевых игроков команды.



По результатам этого турнира Маттурро был награжден Серебряным мячом - премией, которую получает второй лучший игрок молодежного чемпионата мира.

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