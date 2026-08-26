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Шахтер подписал контракт с уругвайским защитником Маттурро до 2031 года

Шахтер заключил контракт с уругвайским защитником Маттурро до 2031 года.
Шахтер подписал контракт с уругвайским защитником Маттурро до 2031 года
Алан Маттурро / ФК Шахтер (Донецк)

Донецкий Шахтер официально объявил о подписании контракта с 21-летним уругвайским защитником Аланом Маттурро, бывшим игроком итальянского Дженоа, сообщает пресс-служба "горняков".

Соглашение с футболистом будет действительно до лета 2031 года.

Маттурро получил свою футбольную подготовку в уругвайском клубе Дефенсор. В 2023 году он перешел в Дженоа, но не смог закрепиться в стартовом составе команды.

За два с половиной сезона в Дженоа Маттурро участвовал в 24 играх различных турниров.

В прошлом сезоне уругвайский защитник играл на правах аренды за испанский Леванте, где сыграл в 21 матче и забил один гол.

Маттурро также имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Уругвая. В 2023 году он стал чемпионом мира в составе молодежной сборной, будучи одним из ключевых игроков команды.

По результатам этого турнира Маттурро был награжден Серебряным мячом - премией, которую получает второй лучший игрок молодежного чемпионата мира.

Ранее Динамо официально объявило о завершении сотрудничества с 27-летним венесуэльским нападающим Эриком Рамиресом.

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