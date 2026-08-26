Эрик Рамирес: от Динамо Киев к Карабобо - путь венесуэльского нападающего

Карабобо подписал контракт с Рамиресом до 2029 года после успешного сезона в аренде.

Динамо Киев официально объявило о завершении сотрудничества с 27-летним венесуэльским нападающим Эриком Рамиресом. Переход игрока был полностью оформлен с клубом Карабобо, сообщает пресс-служба киевского Динамо.



Рамирес присоединился к Карабобо в начале 2026 года в качестве игрока, взятого в аренду. После успешного сезона клуб решил выкупить его контракт. Новый контракт с нападающим будет действовать до 2029 года.



В составе Карабобо Рамирес провел 25 матчей, забил 7 мячей и сделал одну результативную передачу. Он сыграл важную роль в победе команды в Апертуре чемпионата Венесуэлы, забив решающий гол в финале.



По данным источников, Динамо Киев пыталось вернуть Рамиреса в свою команду этим летом. Переговоры продолжались около 20 дней, но венесуэлец решил остаться в своем родном клубе.



Рамирес присоединился к Динамо Киев в июле 2021 года. За это время он сыграл 20 матчей в различных турнирах, забив 4 гола. С 2022 года он не смог удержаться в основном составе киевского клуба и был отдан в аренду различным командам.



Среди команд, в которых играл Рамирес, - испанский Спортинг (Хихон), словацкий Слован, колумбийский Атлетико Насьональ, аргентинский Тигре и чешский Богемианс 1905. Теперь он возвращается в Южную Америку на постоянной основе.

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