Бразильский полузащитник Карвальо переходит в Шахтер на условиях аренды: второй самый дорогой переход в истории клуба
Габриэл Карвальо переходит в Шахтер из Аль-Кадисии на условиях аренды, с возможностью выкупа за 18 миллионов евро.
Шахтер из Донецка объявил о временном переходе Габриэла Карвальо в их ряды.
19-летний бразильский полузащитник переходит в украинский футбольный клуб из Аль-Кадисии на условиях аренды.
По данным источников, в арендном соглашении прописана возможность выкупа игрока за 18 миллионов евро. Это делает переход Карвальо вторым самым дорогим в истории Шахтера.
В прошлом сезоне Карвальо принял участие всего в 12 играх чемпионата Саудовской Аравии, где забил один мяч и сделал два голевых паса. Он также отыграл три матча за молодежную сборную Бразилии.
Ранее стало известно, что боливийский футболист был арендован Кривбассом.
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