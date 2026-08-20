Бразильский полузащитник Карвальо переходит в Шахтер на условиях аренды: второй самый дорогой переход в истории клуба

Габриэл Карвальо переходит в Шахтер из Аль-Кадисии на условиях аренды, с возможностью выкупа за 18 миллионов евро.

Шахтер из Донецка объявил о временном переходе Габриэла Карвальо в их ряды.



19-летний бразильский полузащитник переходит в украинский футбольный клуб из Аль-Кадисии на условиях аренды.



По данным источников, в арендном соглашении прописана возможность выкупа игрока за 18 миллионов евро. Это делает переход Карвальо вторым самым дорогим в истории Шахтера.



В прошлом сезоне Карвальо принял участие всего в 12 играх чемпионата Саудовской Аравии, где забил один мяч и сделал два голевых паса. Он также отыграл три матча за молодежную сборную Бразилии.



Ранее стало известно, что боливийский футболист был арендован Кривбассом.