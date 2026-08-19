Звезды третьего тура УПЛ: лучший игрок и тренер названы
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После завершения третьего раунда украинской Премьер-лиги (УПЛ) названы лучший игрок и тренер этого тура.
Как сообщается на официальном сайте УПЛ, Виктор Скрипник, главный тренер луганской команды Заря, признан лучшим тренером тура. В третьем раунде под руководством 56-летнего Скрипника его команда успешно выступила в гостевом матче, победив Полесье со счетом 2:1.
Феллипе Виейра, новичок львовских Карпат, признан лучшим игроком тура благодаря своей выдающейся игре. В матче против Буковины бразильский полузащитник забил гол и сделал ассист, внесший значительный вклад в уверенную победу своей команды со счетом 3:0.
Также был представлен символический состав команды третьего тура УПЛ.