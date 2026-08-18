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Боливийский полузащитник Куиса переходит в Кривбасс на годовую аренду

Куиса перешел в Кривбасс на условиях годовой аренды с возможностью покупки, подтверждает УПЛ.
Боливийский полузащитник Куиса переходит в Кривбасс на годовую аренду
Сантьяго Куиса / ФК Кривбасс

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Сантьяго Куиса, полузащитник боливийского футбольного клуба Реал Томайяпо, теперь стал игроком Кривбасса, как подтверждает официальный сайт УПЛ.

21-летний спортсмен присоединился к криворожскому клубу на основании годового контракта аренды с возможностью последующего приобретения.

В составе Кривбасса Куиса будет играть под 28-м номером.

 

 



Куиса начал свою профессиональную карьеру в Реале Томайяпо, где впервые вышел на футбольное поле в 16 лет. Он был одним из первых игроков своего клуба, кто был приглашен в молодежную сборную Боливии U-20, где он провел шесть игр и забил один гол.

В прошлом сезоне Куиса принял участие в 35 матчах за Реал Томайяпо, забив девять голов и сделав четыре голевые передачи. В текущем сезоне он уже успел сыграть в семи матчах, хотя пока не отметился результативными действиями.

Ранее было сообщено, что Кривбасс представил новые комплекты формы на предстоящий сезон.

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