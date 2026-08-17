Заря переламывает игру и одерживает победу над Полесьем в Житомире

Заря переломила ход матча во втором тайме, обыграв Полесье со счетом 2:1 в рамках 3-го тура украинского чемпионата.

В понедельник, 17 августа, футбольная команда Полесье принимала на своем стадионе команду Заря.



С самого начала матча Полесье демонстрировали высокий уровень игры, забив первый гол в течение первых 15 минут благодаря точному удару Федора в ворота Бущана.



Тем не менее во втором тайме Заря смогла переломить ситуацию на поле. Быстрый наступательный рывок команды привел к голу Глущенко.



Спустя всего четыре минуты Нестеренко увеличил преимущество Зари. В оставшееся время команда под управлением Скрипника удержала свое преимущество и выиграла три очка в Житомире.



Статистические данные матча 3-го тура украинского чемпионата между Полесьем и Зарей:



Полесье - Заря - 1:2

Голы: Федор, 16 - Глущенко, 59, Нестеренко, 63



Владение мячом: Полесье 65%, Заря 35%

Удары: Полесье 14, Заря 7

Удары в створ: Полесье 2, Заря 4

Угловые: Полесье 7, Заря 4

Фолы: Полесье 9, Заря 5



Составы команд:



Полесье: Бущан - Михайличенко, Чоботенко, Красничи, Крушинский - Андриевский (заменен на Эмерллаху, 68), Бабенко, Федор (заменен на Филиппова, 60) - Андраде (заменен на Брагару, 60), Краснопир (заменен на Гайдучика, 72), Велетень (заменен на Назаренко, 68).



Заря: Рыбак - Пердута (заменен на Жуниньо, 78), Джордан, Яныч, Кравец (заменен на Мачелюка, 46) - Слесар, Попара, Башич (заменен на Дришлюка, 78), Елавич (заменен на Итало, 78) - Глущенко, Нестеренко (заменен на Будкивского, 78).