Заря переламывает игру и одерживает победу над Полесьем в Житомире
В понедельник, 17 августа, футбольная команда Полесье принимала на своем стадионе команду Заря.
С самого начала матча Полесье демонстрировали высокий уровень игры, забив первый гол в течение первых 15 минут благодаря точному удару Федора в ворота Бущана.
Тем не менее во втором тайме Заря смогла переломить ситуацию на поле. Быстрый наступательный рывок команды привел к голу Глущенко.
Спустя всего четыре минуты Нестеренко увеличил преимущество Зари. В оставшееся время команда под управлением Скрипника удержала свое преимущество и выиграла три очка в Житомире.
Статистические данные матча 3-го тура украинского чемпионата между Полесьем и Зарей:
Полесье - Заря - 1:2
Голы: Федор, 16 - Глущенко, 59, Нестеренко, 63
Владение мячом: Полесье 65%, Заря 35%
Удары: Полесье 14, Заря 7
Удары в створ: Полесье 2, Заря 4
Угловые: Полесье 7, Заря 4
Фолы: Полесье 9, Заря 5
Составы команд:
Полесье: Бущан - Михайличенко, Чоботенко, Красничи, Крушинский - Андриевский (заменен на Эмерллаху, 68), Бабенко, Федор (заменен на Филиппова, 60) - Андраде (заменен на Брагару, 60), Краснопир (заменен на Гайдучика, 72), Велетень (заменен на Назаренко, 68).
Заря: Рыбак - Пердута (заменен на Жуниньо, 78), Джордан, Яныч, Кравец (заменен на Мачелюка, 46) - Слесар, Попара, Башич (заменен на Дришлюка, 78), Елавич (заменен на Итало, 78) - Глущенко, Нестеренко (заменен на Будкивского, 78).