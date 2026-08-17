Сергей Ребров в неожиданном ролике: падел с российским футболистом

В Испании Сергей Ребров сыграл в падел с экс-футболистом России Василием Березуцким.

Экс-наставник украинской национальной команды Сергей Ребров стал главным действующим лицом в нестандартной новости.



В сети появился ролик, где Ребров занимается паделом вместе с россиянином.



Известно, что в Испании Ребров участвовал в игре с Василием Березуцким, экс-игроком национальной команды России.





Ребров пока не высказывался относительно этого видеоматериала.



Также было упомянуто, что в футбольном клубе Шахтер предполагаются дополнительные трансферы.