Сергей Ребров в неожиданном ролике: падел с российским футболистом
В Испании Сергей Ребров сыграл в падел с экс-футболистом России Василием Березуцким.
Экс-наставник украинской национальной команды Сергей Ребров стал главным действующим лицом в нестандартной новости.
В сети появился ролик, где Ребров занимается паделом вместе с россиянином.
Известно, что в Испании Ребров участвовал в игре с Василием Березуцким, экс-игроком национальной команды России.
Ребров пока не высказывался относительно этого видеоматериала.
Также было упомянуто, что в футбольном клубе Шахтер предполагаются дополнительные трансферы.
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