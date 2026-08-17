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Сергей Ребров в неожиданном ролике: падел с российским футболистом

В Испании Сергей Ребров сыграл в падел с экс-футболистом России Василием Березуцким.
Сергей Ребров в неожиданном ролике: падел с российским футболистом
Сергей Ребров

Экс-наставник украинской национальной команды Сергей Ребров стал главным действующим лицом в нестандартной новости.

В сети появился ролик, где Ребров занимается паделом вместе с россиянином.

Известно, что в Испании Ребров участвовал в игре с Василием Березуцким, экс-игроком национальной команды России.



Ребров пока не высказывался относительно этого видеоматериала.

Также было упомянуто, что в футбольном клубе Шахтер предполагаются дополнительные трансферы.

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