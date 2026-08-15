Карпаты продолжают победную серию, разгромив Буковину

Карпаты одержали уверенную победу над Буковиной со счетом 3:0, продолжив свою победную серию в украинской Премьер-лиге.

В субботу, 15 августа, Карпаты принимали на своем поле Буковину в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.



Карпаты под руководством Франсиско Фернандеса продолжили свою победную серию после убедительных побед над Кривбассом (4:1) и ЛНЗ (3:0), одержав победу над Буковиной со счетом 3:0.



С самого начала встречи Карпаты проявили незаурядную активность, и уже к девятой минуте забили два мяча. Первый гол на пятой минуте забил Феллипе, успешно реализовав угловой удар с левого фланга. Через четыре минуты Назарий Русин увеличил преимущество команды, забив в правый нижний угол во время контратаки.



Во втором тайме Буковина владела мячом и создавала моменты, но неудачная реализация и отличная игра вратаря Карпат Дениса Марченко не дали гостям забить. В середине второго тайма Карпаты забили третий гол, увеличив свое преимущество. На 64-й минуте Роман Вантух с левого фланга подал в центр штрафной, где Ян Костенко, оставшийся без покрытия, головой отправил мяч в ворота.



После трех стартовых матчей в УПЛ Карпаты набрали девять очков, в то время как Буковина имеет всего два балла.



Статистика матча Карпаты - Буковина 3-го тура чемпионата Украины



Карпаты - Буковина 3:0



Голы: Феллипе, 5, Русин, 9, Костенко, 64



Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 17 - 17

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 8 - 11

Фолы: 12 - 3



Состав команд:



Карпаты: Марченко - Калеро, Бабогло, Стецьков, Лях - Чачуа, Моха (Педрозу, 77), Феллипе (Вантух, 60) - Алькайн (Мирошниченко, 77), Костенко (Карабин, 84), Русин (Бруно, 60).



Буковина: Пеньков - Путря, Бусько, Безуглый, Стасюк - Груша, Витенчук, Танковский (Бабак, 81) - Эдвин (Пидлепенец, 75), Кожушко (Войтиховский, 57), Ильин (Дахновский, 75).



Предупреждения: Калеро - Витенчук, Бусько.