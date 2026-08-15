Верес продолжает ухудшать собственный антирекорд

Верес продолжает безвыигрышную серию, несмотря на ничью с Эпицентром, и занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ.

В третьем раунде УПЛ, встреча между Эпицентром и Вересом завершилась без голов, с результатом 0:0. Этот результат позволил прервать антирекордную серию из пяти поражений подряд, как сообщает пресс-служба УПЛ.



Однако, Верес продолжает свою безвыигрышную серию, которая теперь включает в себя девять игр, из которых шесть проигрышей и три ничьих. Последний раз команда под управлением Шадрука праздновала победу 20 апреля.



Отметим, матч с Эпицентром стал для Вереса 120-м гостевым в рамках УПЛ. Также стоит напомнить, что ровенчане в 100‑й раз в чемпионатах Украины не смогли забить на выезде.



После трех раундов УПЛ, Верес имеет одно очко и находится на 12-м месте в турнирной таблице.



Следует отметить, что представители Карпат и Кривбасса были признаны лучшим тренером и игроком второго тура УПЛ.