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Ничья без голов: Эпицентр и Верес разошлись миром в 3-м туре УПЛ

Эпицентр и Верес завершили матч 3-го тура УПЛ без голов, несмотря на активную игру и множество созданных моментов.
Ничья без голов: Эпицентр и Верес разошлись миром в 3-м туре УПЛ
Эпицентр - Верес / ФК Эпицентр

В пятницу, 14 августа, прошел матч между футбольными клубами Эпицентр и Верес в рамках 3-го тура УПЛ.

Эпицентр начал игру активно, и уже на третьей минуте Козак чуть не открыл счет. Но, несмотря на постоянное давление и множество созданных моментов, вратарь Вереса Горох не пропустил ни одного мяча.

Во второй половине матча игра стала менее интенсивной. Эпицентр снизил темп, а Верес стал играть более уверенно в обороне.

В концовке матча Федотов из Эпицентра включился в игру, что привело к тому, что матч завершился ничьей без голов.

Статистика матча Эпицентр - Верес в рамках 3-го тура чемпионата Украины

Эпицентр - Верес - 0:0

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 15 - 7
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 7 - 3
Фолы: 10 - 10

Составы команд:

Эпицентр: Федотов - Нил, Репай, Кирюханцев (вышел Липовуз, 78), Климец, Таварес (вышел Евпак, 78) - Миронюк (вышел Себерио, 73), Козак (вышел Руэда, 66), Сифуэнтес, Рохас - Сидун.

Верес: Горох - Ципот, Харатин, Вовченко - Стамулис, Шарай (вышел Багрий, 69), Чечер (вышел Нийо, 56), Баран (вышел Протасевич, 69), Фабрисио (вышел Выдрич, 90+2) - Гонсалвеш, Блэр.

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