Ничья без голов: Эпицентр и Верес разошлись миром в 3-м туре УПЛ
В пятницу, 14 августа, прошел матч между футбольными клубами Эпицентр и Верес в рамках 3-го тура УПЛ.
Эпицентр начал игру активно, и уже на третьей минуте Козак чуть не открыл счет. Но, несмотря на постоянное давление и множество созданных моментов, вратарь Вереса Горох не пропустил ни одного мяча.
Во второй половине матча игра стала менее интенсивной. Эпицентр снизил темп, а Верес стал играть более уверенно в обороне.
В концовке матча Федотов из Эпицентра включился в игру, что привело к тому, что матч завершился ничьей без голов.
Статистика матча Эпицентр - Верес в рамках 3-го тура чемпионата Украины
Эпицентр - Верес - 0:0
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 15 - 7
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 7 - 3
Фолы: 10 - 10
Составы команд:
Эпицентр: Федотов - Нил, Репай, Кирюханцев (вышел Липовуз, 78), Климец, Таварес (вышел Евпак, 78) - Миронюк (вышел Себерио, 73), Козак (вышел Руэда, 66), Сифуэнтес, Рохас - Сидун.
Верес: Горох - Ципот, Харатин, Вовченко - Стамулис, Шарай (вышел Багрий, 69), Чечер (вышел Нийо, 56), Баран (вышел Протасевич, 69), Фабрисио (вышел Выдрич, 90+2) - Гонсалвеш, Блэр.