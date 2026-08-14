Ничья без голов: Эпицентр и Верес разошлись миром в 3-м туре УПЛ

Эпицентр и Верес завершили матч 3-го тура УПЛ без голов, несмотря на активную игру и множество созданных моментов.

В пятницу, 14 августа, прошел матч между футбольными клубами Эпицентр и Верес в рамках 3-го тура УПЛ.



Эпицентр начал игру активно, и уже на третьей минуте Козак чуть не открыл счет. Но, несмотря на постоянное давление и множество созданных моментов, вратарь Вереса Горох не пропустил ни одного мяча.



Во второй половине матча игра стала менее интенсивной. Эпицентр снизил темп, а Верес стал играть более уверенно в обороне.



В концовке матча Федотов из Эпицентра включился в игру, что привело к тому, что матч завершился ничьей без голов.



Статистика матча Эпицентр - Верес в рамках 3-го тура чемпионата Украины



Эпицентр - Верес - 0:0



Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 15 - 7

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 7 - 3

Фолы: 10 - 10



Составы команд:



Эпицентр: Федотов - Нил, Репай, Кирюханцев (вышел Липовуз, 78), Климец, Таварес (вышел Евпак, 78) - Миронюк (вышел Себерио, 73), Козак (вышел Руэда, 66), Сифуэнтес, Рохас - Сидун.



Верес: Горох - Ципот, Харатин, Вовченко - Стамулис, Шарай (вышел Багрий, 69), Чечер (вышел Нийо, 56), Баран (вышел Протасевич, 69), Фабрисио (вышел Выдрич, 90+2) - Гонсалвеш, Блэр.