Необычная презентация: Кудривка представила африканского новичка
18-летний нигерийский футболист Исиаки Сахид Абдулазиз теперь официально является частью команды Кудривка.
Кудривка, футбольная команда из Украины, объявила о подписании контракта с нигерийским футболистом Исиаки Сахидом Абдулазизом.
На официальном сайте украинского клуба, участвующего в Премьер-лиге, сообщается, что 18-летний нападающий заключил полноценное соглашение. Детали контракта не раскрываются.
В Кудривке нигерийский игрок будет выступать под 45 номером.
В честь присоединения нового игрока, украинский клуб выпустил специальное видео с надписью: "Сынок, ты готов".
До перехода в Кудривку Абдулазиз прошел обучение в нескольких футбольных академиях Нигерии.
Ранее Кудривка впервые в своей истории подписала контракт с аргентинским футболистом.
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