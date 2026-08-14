18-летний нигерийский футболист Исиаки Сахид Абдулазиз теперь официально является частью команды Кудривка.

Кудривка, футбольная команда из Украины, объявила о подписании контракта с нигерийским футболистом Исиаки Сахидом Абдулазизом.



На официальном сайте украинского клуба, участвующего в Премьер-лиге, сообщается, что 18-летний нападающий заключил полноценное соглашение. Детали контракта не раскрываются.



В Кудривке нигерийский игрок будет выступать под 45 номером.



В честь присоединения нового игрока, украинский клуб выпустил специальное видео с надписью: "Сынок, ты готов".

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