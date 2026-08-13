Аргентинский футболист Матиас Росалес - новое приобретение Кудривки

Кудривка подписала контракт с аргентинским футболистом Матиасом Росалесом, который присоединился к команде в статусе свободного агента.

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Аргентинский футболист Матиас Росалес стал новым игроком Кудривки, как сообщает украинский футбольный клуб. Это первый случай, когда аргентинец вступает в состав этой команды.



21-летний Росалес присоединился к Кудривке в статусе свободного агента. Условия соглашения между игроком и клубом остаются неизвестными. Согласно информации на официальном сайте УПЛ, Росалес будет выступать под 38-м номером.





Росалес получил футбольную подготовку в аргентинском клубе Атлетико Сармьенто, где он начал свою профессиональную карьеру в возрасте 16 лет.



Защитник успел сыграть в девяти матчах аргентинской Примеры. В молодежном чемпионате, представляя Атлетико Сармьенто, он участвовал в 50 играх и забил один гол.



Стоит отметить, что ранее два игрока Кудривки перешли в футбольный клуб Александрия.