Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Жозеф Сери: из Пенафиела в Карпаты за 200 тысяч евро

Сери заключил трехлетний контракт с Карпатами, с опцией продления на год.
Жозеф Сери: из Пенафиела в Карпаты за 200 тысяч евро
Жозеф Сери / ФК Карпаты Львов

Читайте также: Фернандес и Эрберт - звезды второго тура УПЛ: лучший тренер и игрок названы

Футболист Жозеф Сери перебирается из Пенафиела, команды второго дивизиона Португалии, в Карпаты, как подтверждает официальный сайт львовского футбольного клуба.

26-летний нападающий подписал трехлетнее соглашение с "зелено-белыми", с возможностью продления еще на один год.

Хотя финансовые детали перехода не были обнародованы, Transfermarkt утверждает, что Карпаты заплатили за игрока 200 тысяч евро.

В прошлом сезоне Сери участвовал в 27 играх за Пенафиел во втором дивизионе Португалии, забив четыре гола и совершив три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Карпаты заключили договор с испанским защитником.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости