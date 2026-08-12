Жозеф Сери: из Пенафиела в Карпаты за 200 тысяч евро
Сери заключил трехлетний контракт с Карпатами, с опцией продления на год.
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Футболист Жозеф Сери перебирается из Пенафиела, команды второго дивизиона Португалии, в Карпаты, как подтверждает официальный сайт львовского футбольного клуба.
26-летний нападающий подписал трехлетнее соглашение с "зелено-белыми", с возможностью продления еще на один год.
Хотя финансовые детали перехода не были обнародованы, Transfermarkt утверждает, что Карпаты заплатили за игрока 200 тысяч евро.
В прошлом сезоне Сери участвовал в 27 играх за Пенафиел во втором дивизионе Португалии, забив четыре гола и совершив три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Карпаты заключили договор с испанским защитником.
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