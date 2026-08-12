Жозеф Сери: из Пенафиела в Карпаты за 200 тысяч евро

Сери заключил трехлетний контракт с Карпатами, с опцией продления на год.

Читайте также: Фернандес и Эрберт - звезды второго тура УПЛ: лучший тренер и игрок названы

Футболист Жозеф Сери перебирается из Пенафиела, команды второго дивизиона Португалии, в Карпаты, как подтверждает официальный сайт львовского футбольного клуба.



26-летний нападающий подписал трехлетнее соглашение с "зелено-белыми", с возможностью продления еще на один год.



Хотя финансовые детали перехода не были обнародованы, Transfermarkt утверждает, что Карпаты заплатили за игрока 200 тысяч евро.



В прошлом сезоне Сери участвовал в 27 играх за Пенафиел во втором дивизионе Португалии, забив четыре гола и совершив три результативные передачи.



Ранее сообщалось, что Карпаты заключили договор с испанским защитником.