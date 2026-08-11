Голкипер Шахтера Кирилл Фесюн: битва с клещом и возвращение на поле

Укушенный клещом голкипер Шахтера Кирилл Фесюн успешно проходит лечение и возвращается в спорт после серьезного заболевания.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Кирилл Фесюн, голкипер футбольной команды Шахтер, столкнулся с серьезными здоровьесберегающими проблемами.



По его данным, Фесюна укусил клещ, который оставался незамеченным на протяжении длительного периода.



Это привело к развитию воспалительных процессов в организме футболиста, наиболее тяжело затронув его сердце.



Тем не менее 24-летний игрок вовремя обратился к врачам, которые обнаружили и удалили насекомое, а также начали лечение. Считается, что Фесюн был весьма удачлив, поскольку задержка в лечении могла бы привести к тому, что он больше не мог бы играть в футбол.



На данный момент состояние здоровья футболиста не вызывает беспокойства. Недавно Фесюн посетил тренировочный матч Шахтера, где встретился с Тураном и другими членами команды.



Ранее было отмечено, что футболист Левого Берега был вынужден пропустить значительный период игр.