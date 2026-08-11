Футболист Левого Берега пропустит 3,5 месяца игр

Травма получена в матче против Кудровки, восстановление займет около 3,5 месяцев.

Футболист Левого Берега Виталий Тищенко получил перелом и пропустит примерно 3,5 месяца игр.



Тищенко получил травму во время матча второго тура УПЛ против Кудровки, который завершился без забитых мячей, счет 0:0.



Тищенко вышел на замену ближе к финалу игры, но вскоре был вынужден уйти с поля. После медицинского осмотра был обнаружен перелом латеральной лодыжки.



Как сообщила пресс-служба киевского клуба на Facebook, Тищенко сейчас передвигается на гипсе. Ожидается, что восстановление займет около 3,5 месяцев.



Тем временем, Кривбасс подписал контракт с футболистом из Венесуэлы.