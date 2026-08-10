Карпаты разгромили ЛНЗ во втором туре Премьер-лиги: 3:0 на домашнем поле

Карпаты одержали уверенную победу над ЛНЗ со счетом 3:0 во втором туре украинской Премьер-лиги.

В рамках второго тура украинской Премьер-лиги, прошедшего 10 августа, футбольный клуб Карпаты на своей домашней арене встретился с ЛНЗ. Команда из Львова уверенно победила вице-чемпиона Украины, обыграв его со счетом 3:0.



В первом тайме обе команды не смогли забить, хотя ЛНЗ был активнее и ближе к открытию счета, но не смог реализовать свои моменты.



Во второй половине матча Карпаты увеличили свою активность и сумели превратить свое преимущество в голы. Первый гол был забит на 67-й минуте благодаря угловому удару Феллипе, который Владислав Бабогло успешно реализовал. Через десять минут Иван Калеро увеличил преимущество Карпат, а Феллипе забил третий гол, установив окончательный счет матча.



ЛНЗ получил шанс забить гол на 89-й минуте благодаря пенальти, но удар Теди Цары был отбит вратарем Денисом Марченко.



Статистика матча Карпаты - ЛНЗ выглядит следующим образом: владение мячом - 52% против 48%, удары - 6 против 5, удары в створ - 4 против 2, угловые - 4 против 6, фолы - 8 против 16. Голы забили Бабогло (67 минута), Калеро (77 минута) и Феллипе (86 минута).