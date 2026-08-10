Венесуэлец Ривас: новое пополнение в рядах Кривбасса

Кривбасс подписал контракт с венесуэльским вингером Яксоном Ривасом на год с возможностью выкупа.

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Футболист из Венесуэлы Яксон Ривас стал новым игроком криворожского клуба Кривбасс. Ранее он выступал за Депортиво Ла Гуайра.



Официальный сайт Кривбасса сообщил о переходе 24-летнего вингера.



Ривас будет играть за Кривбасс в рамках годового арендного соглашения с возможностью последующего выкупа его контракта.



В Кривбассе венесуэлец будет выступать под номером 7.



Ривас начал свою футбольную карьеру в академии Минерос Гуаяна, где он прошел все стадии обучения и в 17 лет дебютировал в основном составе. В 2021 году он перешел в Депортиво Ла Гуайра, где сыграл в 111 матчах, забив 17 голов и сделав 6 результативных передач.



Ранее было сообщено, что Кривбасс представил новую форму на следующий сезон.