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Венесуэлец Ривас: новое пополнение в рядах Кривбасса

Кривбасс подписал контракт с венесуэльским вингером Яксоном Ривасом на год с возможностью выкупа.
Венесуэлец Ривас: новое пополнение в рядах Кривбасса
Яксон Ривас / ФК Кривбасс

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Футболист из Венесуэлы Яксон Ривас стал новым игроком криворожского клуба Кривбасс. Ранее он выступал за Депортиво Ла Гуайра.

Официальный сайт Кривбасса сообщил о переходе 24-летнего вингера.

Ривас будет играть за Кривбасс в рамках годового арендного соглашения с возможностью последующего выкупа его контракта.

В Кривбассе венесуэлец будет выступать под номером 7.

Ривас начал свою футбольную карьеру в академии Минерос Гуаяна, где он прошел все стадии обучения и в 17 лет дебютировал в основном составе. В 2021 году он перешел в Депортиво Ла Гуайра, где сыграл в 111 матчах, забив 17 голов и сделав 6 результативных передач.

Ранее было сообщено, что Кривбасс представил новую форму на следующий сезон.

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