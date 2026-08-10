Пономаренко готов превзойти рекорд Мхитаряна и вернуть Динамо на вершину

Пономаренко стремится превзойти рекорд Мхитаряна и вернуть Динамо на вершину чемпионата Украины.

Матвей Пономаренко, нападающий футбольного клуба Динамо из Киева, поделился своими амбициозными планами на ближайший сезон.



Стоит отметить, что Динамо начало сезон с победы над командой Верес, где решающий гол был забит 20-летним форвардом.



После матча Пономаренко объявил о своих целях на этот сезон: превзойти достижение Мхитаряна и вернуть чемпионский титул в Киев.



"Хочу побить рекорд Мхитаряна, а там посмотрим. Нам нужно побеждать в каждом матче, и неважно, где. Мы хотим прогрессировать и всегда играть на победу. Нет разницы - в еврокубках или в УПЛ. В прошлом сезоне мы заняли четвертое место, поэтому будем бороться за золотые медали. Думаю, у нас хватит сил вернуть чемпионский трофей в Киев, будем делать все возможное для этого. Никаких проблем с настроем нет, ребята всегда выкладываются на все 100%", - заявил он.



Генрих Мхитарян установил рекорд УПЛ по количеству голов, забитых в одном сезоне. В сезоне 2012/13 армянский футболист забил 25 голов за Шахтер.