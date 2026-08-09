Динамо в упорной борьбе обыгрывает Верес в матче украинской Премьер-лиги

Динамо одерживает победу над Вересом в трудной игре со счетом 2:1, начав свое выступление в украинской Премьер-лиге.

В воскресенье, 9 августа, футбольный клуб Верес принял на своем поле команду Динамо в рамках второго тура украинской Премьер-лиги.



Киевская команда, пропустив первый тур, начала свое выступление в чемпионате с непростой победой над соперником со счетом 2:1.



На 15-й минуте игры Динамо могло остаться в численном меньшинстве, когда Кристиан Биловар нарушил правила в центре поля против Натанаэля Блера, который выбежал один на один с вратарем. Однако главный судья матча решил ограничиться желтой карточкой для защитника Динамо.



Первый гол в матче "бело-синие" забили ближе к концу первого тайма благодаря стандартной ситуации. На 38-й минуте после углового и удара Биловара мяч ударил в перекладину и стойку, а затем отскочил к Александру Тымчику, который отправил его в ворота. Перед перерывом Верес имел отличную возможность сравнять счет, но удар Блера через себя угодил в перекладину.



В начале второго тайма хозяева поля смогли сравнять счет. На 52-й минуте после углового Игорь Харатин забил головой, Вячеслав Суркис попытался отбить мяч, но не смог удержать его и мяч пересек линию ворот.



Матч казался законченным вничью, но на второй добавленной минуте Динамо смогло забить победный гол. Навин Малыш попытался прорваться в штрафную, но был сбит Константиносом Стамулисом, после чего судья назначил пенальти. Удар с 11-метровой отметки успешно реализовал Матвей Пономаренко, отправив мяч в правый нижний угол.



Статистика матча Верес - Динамо 2-го тура чемпионата Украины

Верес - Динамо 1:2

Голы: Харатин, 52 - Тымчик, 38, Пономаренко, 90+2 (пен.)

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 11 - 12

Удары в створ: 2 - 6

Угловые: 7 - 9

Фолы: 11 - 10

Верес: Горох - Стамулис, Харатин, Чечер, Вовченко, Смиян - Гонсалвеш, Баран (Нийо, 72), Фабрисио, Шарай - Блер (Волли, 87).

Динамо: Суркис - Сыч, Биловар, Тиаре (Михавко, 58), Тымчик (Малыш, 69) - Буяльский, Бражко (Лонвейк, 46), Шапаренко - Ярмоленко (Кабаев, 79), Мунгенге (Пономаренко, 58), Волошин.

Предупреждения: Чечер, Вовченко, Шарай - Биловар, Лонвейк.

Напомним, что Шахтер обыграл Эпицентр во втором туре украинской Премьер-лиги.