Шахтер обыграл Эпицентр во втором туре украинской Премьер-лиги

Шахтер одерживает победу над Эпицентром со счетом 2:0 во втором туре украинской Премьер-лиги.

Во вторник, 9 августа, команда Шахтер одержала победу над Эпицентром в рамках второго тура украинской Премьер-лиги, проведенного на домашнем стадионе последней.



Горняки сумели обыграть своего соперника, забив два мяча без ответных.



В первой половине игры командам не удалось забить ни одного гола. Шахтер контролировал ход матча, но не смог прорвать оборону противника. На 12-й минуте Педриньо был вынужден покинуть поле из-за полученной травмы. Вадим Сидун из Эпицентра не сумел обыграть Дмитрия Ризныка и использовать свой шанс.



Тем не менее, в начале второго тайма гости забили первый гол. На 49-й минуте Глейкер Мендоза сделал передачу с левого фланга в штрафную, где Олег Очеретько обошел защитников и отправил мяч в сетку.



Шахтер увеличил свое преимущество на 77-й минуте благодаря Егору Назарине. После того как защитники заблокировали передачу от Невертона, украинский полузащитник подхватил отскок и точно отправил мяч в правый нижний угол.



Статистика матча Эпицентр - Шахтер 2-го тура чемпионата Украины

Эпицентр - Шахтер 0:2

Голы: Очеретько, 49, Назарина, 77

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 3 - 15

Удары в створ: 1 - 9

Угловые: 3 - 3

Фолы: 9 - 11

Эпицентр: Федотов - Репай, Таварес (Евпак, 73), Кош - Кирюханцев, Нене (Себерио, 46), Миронюк (Козак, 87), Климец - Рохас, Сидун, Сифуэнтес.

Шахтер: Ризнык - Винисиус, Грам, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Педриньо да Силва (Назарина, 12), Очеретько, Бондаренко (Изаки, 67) - Алиссон (Лукас, 80), Траоре (Элиас, 80), Мендоза (Невертон, 67).

Предупреждения: Миронюк, Кирюханцев - Алиссон.

Напомним, что Буковина и Оболонь завершили матч второго тура УПЛ ничьей, несмотря на агрессивную игру хозяев поля.