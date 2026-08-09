Шахтер обыграл Эпицентр во втором туре украинской Премьер-лиги
Во вторник, 9 августа, команда Шахтер одержала победу над Эпицентром в рамках второго тура украинской Премьер-лиги, проведенного на домашнем стадионе последней.
Горняки сумели обыграть своего соперника, забив два мяча без ответных.
В первой половине игры командам не удалось забить ни одного гола. Шахтер контролировал ход матча, но не смог прорвать оборону противника. На 12-й минуте Педриньо был вынужден покинуть поле из-за полученной травмы. Вадим Сидун из Эпицентра не сумел обыграть Дмитрия Ризныка и использовать свой шанс.
Тем не менее, в начале второго тайма гости забили первый гол. На 49-й минуте Глейкер Мендоза сделал передачу с левого фланга в штрафную, где Олег Очеретько обошел защитников и отправил мяч в сетку.
Шахтер увеличил свое преимущество на 77-й минуте благодаря Егору Назарине. После того как защитники заблокировали передачу от Невертона, украинский полузащитник подхватил отскок и точно отправил мяч в правый нижний угол.
Статистика матча Эпицентр - Шахтер 2-го тура чемпионата Украины
Эпицентр - Шахтер 0:2
Голы: Очеретько, 49, Назарина, 77
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 3 - 15
Удары в створ: 1 - 9
Угловые: 3 - 3
Фолы: 9 - 11
Эпицентр: Федотов - Репай, Таварес (Евпак, 73), Кош - Кирюханцев, Нене (Себерио, 46), Миронюк (Козак, 87), Климец - Рохас, Сидун, Сифуэнтес.
Шахтер: Ризнык - Винисиус, Грам, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Педриньо да Силва (Назарина, 12), Очеретько, Бондаренко (Изаки, 67) - Алиссон (Лукас, 80), Траоре (Элиас, 80), Мендоза (Невертон, 67).
Предупреждения: Миронюк, Кирюханцев - Алиссон.
Напомним, что Буковина и Оболонь завершили матч второго тура УПЛ ничьей, несмотря на агрессивную игру хозяев поля.