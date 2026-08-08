Левый Берег и Кудровка не определили победителя

Левый Берег и Кудровка завершили матч второго тура УПЛ ничьей, несмотря на активные попытки обеих команд преодолеть оборону соперника.

В субботу, 8 августа, в рамках второго тура УПЛ состоялся матч между командами Левый Берег и Кудровка.



Кудровка начала игру активно, создавая несколько шансов на гол, однако все удары были неудачными. Левый Берег отвечал контратаками, но также не смог преодолеть оборону соперника.



Во второй половине матча темп игры снизился. Только в заключительные десять минут обе команды попытались переломить ход игры, но матч завершился ничьей.



Статистика матча Левый Берег - Кудровка 2-го тура чемпионата Украины

Левый Берег - Кудровка 0:0

Левый берег: Жмурко — Сидней, Бондаренко, Якимов, Коваленко — Банада, Челядин (Тищенко, 84, Бонсу, 90+4), Шастал (Квасница, 62), В. Волошин (Диего, 62), Воробчак — Венделл (Н. Волошин, 84).

Кудривка: Яшков – Огарков (Сердюк, 83, Семенов, Векляк, Е. Пасич – Смирный, Думанюк, Беляев (Вечурко, 83) – Петряк (Ющенко, 76), Овусу (Верли, 76), Свитюха (Бичек, 66).