Буковина и Оболонь завершили матч второго тура УПЛ ничьей
В субботу, 8 августа, в рамках второго тура УПЛ состоялся матч между командами Буковина и Оболонь.
С первых минут игры было очевидно, что команды играют на равных, но хозяева поля действовали более агрессивно и успешно. Однако реальные шансы на забитый гол появились лишь к концу первого тайма.
Вначале Груша не сумел воспользоваться своим шансом, ударив прямо в Баранцова, а затем Слободян промахнулся по пустым воротам.
С началом второго тайма Буковина стала чаще прорываться через оборону противника, но Баранцов отбивал все удары.
В итоге команда под руководством Щищенко не смогла преодолеть вратаря Оболони за 45 минут - 0:0.
Статистика матча Буковина - Оболонь в рамках второго тура чемпионата Украины:
Буковина - Оболонь 0:0
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 24 - 6
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 13 - 1
Фолы: 3 - 8
Состав команд:
Буковина: Пеньков, Стасюк, Безуглый, Бусько, Путря, Груша (Бабак, 90), Витенчук, Задерака (Кожушко, 71), Ильин (Танковский, 66), Клепач (Войтиховский, 71), Подлепенец (Одинака, 66)
Оболонь: Баранцов, Шевченко (Мороз, 66), Прокопчук, Ермаков, Капинус, Мышнев, Волохатый (Ребриш, 83), Полегенько, Слободян (Мединский, 83), Маткевич (Морозко, 60), Устименко (Лях, 59)