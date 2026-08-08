Буковина и Оболонь завершили матч второго тура УПЛ ничьей, несмотря на агрессивную игру хозяев поля.

В субботу, 8 августа, в рамках второго тура УПЛ состоялся матч между командами Буковина и Оболонь.



С первых минут игры было очевидно, что команды играют на равных, но хозяева поля действовали более агрессивно и успешно. Однако реальные шансы на забитый гол появились лишь к концу первого тайма.



Вначале Груша не сумел воспользоваться своим шансом, ударив прямо в Баранцова, а затем Слободян промахнулся по пустым воротам.



С началом второго тайма Буковина стала чаще прорываться через оборону противника, но Баранцов отбивал все удары.



В итоге команда под руководством Щищенко не смогла преодолеть вратаря Оболони за 45 минут - 0:0.



Статистика матча Буковина - Оболонь в рамках второго тура чемпионата Украины:



Буковина - Оболонь 0:0



Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 24 - 6

Удары в створ: 8 - 1

Угловые: 13 - 1

Фолы: 3 - 8



Состав команд:



Буковина: Пеньков, Стасюк, Безуглый, Бусько, Путря, Груша (Бабак, 90), Витенчук, Задерака (Кожушко, 71), Ильин (Танковский, 66), Клепач (Войтиховский, 71), Подлепенец (Одинака, 66)



Оболонь: Баранцов, Шевченко (Мороз, 66), Прокопчук, Ермаков, Капинус, Мышнев, Волохатый (Ребриш, 83), Полегенько, Слободян (Мединский, 83), Маткевич (Морозко, 60), Устименко (Лях, 59)