Систерс покоряют Европу: Одесская команда прошла в Кубок Европы
Систерс обыграли Янг Бойз и вышли в квалификацию Кубка Европы после поражения в Лиге чемпионов.
Вице-чемпионки Украины Систерс успешно прошли квалификацию на Кубок Европы.
Одесская команда начала свое участие в Лиге чемпионов, но проиграла Спортингу.
В итоге Систерс приняли участие в матче за бронзовые награды, выигрыш в котором дает возможность участия в квалификации Кубка Европы. Их противниками были Янг Бойз.
Первый гол был забит во втором тайме с помощью пенальти. После этого украинская команда еще дважды забила мяч в ворота противника, пропустив только один мяч.
Второй раунд Лиги чемпионов, матч за третье место
Янг Бойз (Швейцария) — Систерс (Украина) 1:3
Голы: Бахманн, 71 — Калинина, 49 (пен), Ткачук, 54, 61
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