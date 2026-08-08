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Систерс покоряют Европу: Одесская команда прошла в Кубок Европы

Систерс обыграли Янг Бойз и вышли в квалификацию Кубка Европы после поражения в Лиге чемпионов.
Систерс покоряют Европу: Одесская команда прошла в Кубок Европы
Систерс / WFC SeaSters

Вице-чемпионки Украины Систерс успешно прошли квалификацию на Кубок Европы.

Одесская команда начала свое участие в Лиге чемпионов, но проиграла Спортингу.

В итоге Систерс приняли участие в матче за бронзовые награды, выигрыш в котором дает возможность участия в квалификации Кубка Европы. Их противниками были Янг Бойз.

Первый гол был забит во втором тайме с помощью пенальти. После этого украинская команда еще дважды забила мяч в ворота противника, пропустив только один мяч.

Второй раунд Лиги чемпионов, матч за третье место

Янг Бойз (Швейцария) — Систерс (Украина) 1:3

Голы: Бахманн, 71 — Калинина, 49 (пен), Ткачук, 54, 61

 

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