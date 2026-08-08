Харьковские футболистки прорвались в Кубок Европы

Харьковская команда обыграла Бачка-Тополу в овертайме и пробилась в Кубок Европы.

Женская футбольная команда Харькова будет участвовать в отборочных играх Кубка Европы.



Стоит отметить, что харьковский клуб начинал свой путь в Лиге Чемпионов, однако был выбит Фенербахче.



Перейдя в Кубок Европы, харьковские футболистки встретились на футбольном поле с командой Бачка-Топола.



В основное время матча счет был ничейным 1:1, но в овертайме харьковская команда одержала победу над соперницами и прорвалась во второй по важности европейский кубок.



Женская Лига Чемпионов. Второй раунд, матч за третье место



Харьков — Бачка-Топола (Сербия) 3:2

Голы: Апанащенко, 30, 97, Шайнюк, 111 — Шовани, 90+1, Кочич, 107