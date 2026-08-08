Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Харьковские футболистки прорвались в Кубок Европы

Харьковская команда обыграла Бачка-Тополу в овертайме и пробилась в Кубок Европы.
Харьковские футболистки прорвались в Кубок Европы
ЖФК Харьков / fckharkiv.com

Женская футбольная команда Харькова будет участвовать в отборочных играх Кубка Европы.

Стоит отметить, что харьковский клуб начинал свой путь в Лиге Чемпионов, однако был выбит Фенербахче.

Перейдя в Кубок Европы, харьковские футболистки встретились на футбольном поле с командой Бачка-Топола.

В основное время матча счет был ничейным 1:1, но в овертайме харьковская команда одержала победу над соперницами и прорвалась во второй по важности европейский кубок.

Женская Лига Чемпионов. Второй раунд, матч за третье место

Харьков — Бачка-Топола (Сербия) 3:2

Голы: Апанащенко, 30, 97, Шайнюк, 111 — Шовани, 90+1, Кочич, 107

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости