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Георгий Ермаков: из Маккаби Хайфа в Харьков за 3 миллиона евро

24-летний Георгий Ермаков заключил четырехгодичное соглашение с Харьковом, стоимость трансфера составила около 3 миллионов евро.
Георгий Ермаков: из Маккаби Хайфа в Харьков за 3 миллиона евро
Георгий Ермаков / ФК Харьков

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Георгий Ермаков, экс-голкипер команд Александрия и Маккаби Хайфа, теперь будет стоять на страже ворот Харькова.

О переходе 24-летнего вратаря в украинский клуб стало известно с официального веб-сайта команды.

Ермаков заключил четырехгодичное соглашение с Харьковом и будет выходить на поле под номером 1.

Хотя финансовые детали сделки не были обнародованы, по информации СМИ, трансфер обошелся примерно в 3 миллиона евро.

В предыдущем сезоне Ермаков провел 37 матчей за Маккаби Хайфа в разных турнирах, пропустив 45 мячей и удерживая свои ворота в неприкосновенности в 12 играх.

В сезоне-2024/25, играя за Александрию, Ермаков стал серебряным призером УПЛ и был признан лучшим вратарем турнира. В мае этого года он впервые был вызван в национальную сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Харьков также вернул в Украину защитника из МЛС.

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