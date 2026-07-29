Георгий Ермаков: из Маккаби Хайфа в Харьков за 3 миллиона евро
Читайте также: Аргентинский защитник Профини переходит в Харьков на три года
Георгий Ермаков, экс-голкипер команд Александрия и Маккаби Хайфа, теперь будет стоять на страже ворот Харькова.
О переходе 24-летнего вратаря в украинский клуб стало известно с официального веб-сайта команды.
Ермаков заключил четырехгодичное соглашение с Харьковом и будет выходить на поле под номером 1.
Хотя финансовые детали сделки не были обнародованы, по информации СМИ, трансфер обошелся примерно в 3 миллиона евро.
В предыдущем сезоне Ермаков провел 37 матчей за Маккаби Хайфа в разных турнирах, пропустив 45 мячей и удерживая свои ворота в неприкосновенности в 12 играх.
В сезоне-2024/25, играя за Александрию, Ермаков стал серебряным призером УПЛ и был признан лучшим вратарем турнира. В мае этого года он впервые был вызван в национальную сборную Украины.
Ранее сообщалось, что Харьков также вернул в Украину защитника из МЛС.