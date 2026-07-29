Георгий Ермаков: из Маккаби Хайфа в Харьков за 3 миллиона евро

24-летний Георгий Ермаков заключил четырехгодичное соглашение с Харьковом, стоимость трансфера составила около 3 миллионов евро.

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Георгий Ермаков, экс-голкипер команд Александрия и Маккаби Хайфа, теперь будет стоять на страже ворот Харькова.



О переходе 24-летнего вратаря в украинский клуб стало известно с официального веб-сайта команды.



Ермаков заключил четырехгодичное соглашение с Харьковом и будет выходить на поле под номером 1.



Хотя финансовые детали сделки не были обнародованы, по информации СМИ, трансфер обошелся примерно в 3 миллиона евро.



В предыдущем сезоне Ермаков провел 37 матчей за Маккаби Хайфа в разных турнирах, пропустив 45 мячей и удерживая свои ворота в неприкосновенности в 12 играх.



В сезоне-2024/25, играя за Александрию, Ермаков стал серебряным призером УПЛ и был признан лучшим вратарем турнира. В мае этого года он впервые был вызван в национальную сборную Украины.



Ранее сообщалось, что Харьков также вернул в Украину защитника из МЛС.