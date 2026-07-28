Артем Смоляков: из Лос-Анджелеса в харьковскую Премьер-лигу

Смоляков присоединяется к Харькову на годовой аренде, с возможностью последующего приобретения, и будет играть под номером 29.

Артем Смоляков / ФК Харьков

