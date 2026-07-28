Артем Смоляков: из Лос-Анджелеса в харьковскую Премьер-лигу
Смоляков присоединяется к Харькову на годовой аренде, с возможностью последующего приобретения, и будет играть под номером 29.
Артем Смоляков, оборонитель из Лос-Анджелеса, теперь стал членом харьковской команды, согласно информации, опубликованной на официальном сайте украинского клуба Премьер-лиги.
23-летний футболист присоединился к Харькову на основе годового договора об аренде, с возможностью последующего приобретения. В новом клубе Смоляков будет выступать под номером 29.
Смоляков заключил договор с Лос-Анджелесом до 31 декабря 2028 года и стал частью команды МЛС в феврале 2025 года. За этот период он участвовал в 40 матчах на разных турнирах, забил один гол и совершил четыре результативные передачи.
Ранее Смоляков выступал в Украине за Ингулец и Полесье.
Харьков также недавно заявил о заключении контракта с аргентинским футболистом.
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