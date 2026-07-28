Туран: Шахтер - платформа для моего успеха, но возвращение в Турцию возможно

Туран обещает выполнить контракт с Шахтером и не планирует возвращение в Турцию в ближайшем будущем.

Главный наставник футбольного клуба Шахтер Арда Туран поделился своими мыслями о возможном переезде обратно в Турцию в будущем.



Туран высказал благодарность донецкому Шахтеру, который, по его мнению, предоставил ему платформу для демонстрации своих профессиональных способностей на высоком уровне после его пребывания в Эюпспоре.



Как сообщает турецкое издание Fanatik, наставник подчеркнул свою решимость полностью исполнить условия своего контракта и приложить максимум усилий для достижения успеха Шахтером.



Туран также отметил, что не строит долгосрочных планов, учитывая нестабильность в футболе. Но в настоящее время его главная задача - работа с украинским клубом.



Стоит отметить, что Шахтер завершил предсезонные подготовки ничьей в матче с турецким Бурсаспором.