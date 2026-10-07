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Тухель устанавливает рекорд: 20 побед в 26 матчах с английской командой

Тухель достигает рекордного успеха, выиграв 20 матчей из 26 в качестве главного тренера английской команды.
Тухель устанавливает рекорд: 20 побед в 26 матчах с английской командой
Томас Тухель / Getty Images

В четвертой серии матчей Дивизиона А Лиги наций английская футбольная команда успешно одолела Чехию в домашнем матче, завершив встречу со счетом 3:0.

Эта победа стала двадцатой для главного тренера команды Томаса Тухеля, с того времени как он взял на себя эту роль.

53-летний Тухель, родом из Германии, достиг этого успеха за 26 игр, что является рекордным достижением в истории английской национальной команды, подтверждает статистический аналитический центр Opta.

Стоит отметить, что Тухель был назначен главным тренером английской команды в январе 2025 года, и под его руководством команда заняла бронзовую позицию на чемпионате мира 2026 года.

Было также упомянуто, что голкипер английской команды в ближайшее время будет вынужден явиться в суд.

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