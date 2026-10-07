Тухель достигает рекордного успеха, выиграв 20 матчей из 26 в качестве главного тренера английской команды.

В четвертой серии матчей Дивизиона А Лиги наций английская футбольная команда успешно одолела Чехию в домашнем матче, завершив встречу со счетом 3:0.



Эта победа стала двадцатой для главного тренера команды Томаса Тухеля, с того времени как он взял на себя эту роль.



53-летний Тухель, родом из Германии, достиг этого успеха за 26 игр, что является рекордным достижением в истории английской национальной команды, подтверждает статистический аналитический центр Opta.



Стоит отметить, что Тухель был назначен главным тренером английской команды в январе 2025 года, и под его руководством команда заняла бронзовую позицию на чемпионате мира 2026 года.



Было также упомянуто, что голкипер английской команды в ближайшее время будет вынужден явиться в суд.