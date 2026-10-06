Англия и Испания одерживают победы в четвертом туре Лиги наций: Кейн достигает 90-го гола, Перишич становится антигероем

Англия обыграла Чехию, а Испания одержала победу над Хорватией в матчах четвертого тура Лиги А.

Во вторник, 6 октября, состоялись матчи четвертого тура группы 3 в Лиге А.



Английская команда принимала на своем поле на Уэмбли сборную Чехии.



С начала игры англичане активно наступали, вызывая проблемы у гостей. Итогом этого стала ошибка Цоуфала на 27-й минуте, которая привела к автоголу и открытию счета.



К концу первого тайма Гарри Кейн забил свой 90-й гол за национальную команду, удвоив преимущество англичан перед вторым таймом.



Во второй половине игры чехи не смогли изменить ситуацию. Кейн быстро забил еще один гол, а Англия провела оставшееся время матча, экономя силы. Чехи не смогли нанести ни одного удара в створ ворот Пикфорда после 90 минут игры.



Статистика матча Англия - Чехия четвертого тура Лиги наций



Англия - Чехия - 3:0

Голы: Цоуфал (автогол), 27, Кейн, 40, 57



Ожидаемые голы (xG): 1.82 - 0.18

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 17 - 5

Удары в створ: 3 - 0

Угловые: 6 - 2

Фолы: 10 - 17



В другом матче Хорватия принимала на своем поле Испанию.



Испанцы быстро забили первый гол благодаря Перишичу. Хорваты активно защищались, не давая испанцам возможности атаковать.



Однако во втором тайме ситуация изменилась. Испанская команда под руководством де ла Фуэнте переиграла хорватов и на 61-й минуте сравняла счет.



В итоге Перишич стал антигероем матча, получив вторую желтую карточку и оставив свою команду в меньшинстве. Испанцы воспользовались этим и выиграли матч.



Статистика матча Хорватия - Испания четвертого тура Лиги наций



Хорватия - Испания - 1:2

Голы: Перишич,17 - Мерино, 61, 88



Ожидаемые голы (xG): 1.17 - 1.09

Владение мячом: 28% - 72%

Удары: 10 - 10

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 3 - 6

Фолы: 12 - 10