Игроки в сине-желтой форме: Несправедливое поражение и детские ошибки

Игроки команды высказались о поражении, признавая свои ошибки и обещая работать над улучшением игры.

После матча несколько игроков в сине-желтой форме выразили свои чувства о поражении.



Новичок команды, защитник Илья Крупский, с горечью охарактеризовал результат матча как несправедливый. "Я думаю, что хорошо играли, хорошо атаковали - немного не повезло", - заметил Крупский. Он также признал свою вину в эпизоде, когда был забит первый гол: "Немного нужно было быстрее помешать - и, наверное, этого мяча не было бы". В завершение, игрок обратился к своим фанатам: "Я хочу извиниться перед всеми болельщиками, которые приехали, которые смотрят нас по телевизору. К сожалению, мы сегодня не смогли вас порадовать".



Центрбек Эдуард Сарапий связал пропущенные голы с незначительными ошибками. "Мы отдали все силы на поле, поэтому за саму игру нам точно не стыдно, - заявил Сарапий. - В первом тайме чувствовалось, что мы доминируем, много владели мячом и создавали моменты. К сожалению, снова подвела реализация. В первом пропущенном голе где-то потеряли концентрацию. Нужно было сыграть компактнее, ведь даже малейшие ошибки соперник не прощает". Относительно второго гола защитник сравнил его с предыдущим матчем против Северной Ирландии: "Как и в матче с Северной Ирландией, снова подача - и снова в нашей штрафной игроков соперника больше, чем нас. Так не может быть". Сарапий добавил, что тренер назвал эти ошибки детскими и команда будет над ними работать.



Форвард Игорь Краснопир также подчеркнул проблемы с реализацией. "Есть горечь именно от такого матча, когда у соперника реально два момента, и они их забивают, - сказал Краснопир. - А у нас есть много подходов и много остроты, но, к сожалению, почему-то не влетает".



Автор единственного гола за Украину Роман Яремчук связал поражение с потерей уверенности командой после первого пропущенного гола. "После этого мы вроде смогли исправить положение, поверили в собственные силы и в то, что способны победить, - отметил форвард. - Но снова пропустили после контратаки". Яремчук поддержал главного тренера, заявив: "Я полностью верю в тренера, я знаю, что этот футбол будет работать. Я уверен, что у нас есть большой потенциал в сборной".



Напомним, тренер команды уверен, что его команда не заслуживала такого поражения.