Жезуш готов к возвращению Роналду в национальную команду Португалии
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Португальский футбольный тренер Жоржи Жезуш обсудил перспективы возвращения Криштиану Роналду в национальную команду после его спорного ухода.
Жезуш заявил, что спор с Роналду был простым недоразумением, которое можно устранить, и он открыт для дальнейшего сотрудничества с футболистом.
Слова Жезуша приводит A Bola:
Даже не знаю, как все сложится в дальнейшем, но для меня предельной ясности пока нет. Для начала он должен сам разобраться во всей этой истории до того, как будет сделана заявка. Если он сделает ставку на игровую практику и выскажет желание вернуться выступать за сборную, то вернуться он сможет, как только пожелает. Почему нет? Произошедшее было простым недоразумением, и, на мой взгляд, все запросто можно уладить.
С моей стороны никаких возражений нет. Когда именно это можно будет решить? Это мне пока неизвестно, а там посмотрим.
Отметим, что Роналду ушел из португальской сборной из-за разногласий с главным тренером и недовольства количеством игрового времени, пропустив матчи Лиги наций против Дании (4:2) и Норвегии (2:1). Появились слухи о возможном окончании его международной карьеры.