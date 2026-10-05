Жезуш оставляет вопрос о мире с Роналду до конца Лиги наций

Жезуш отложил обсуждение спора с Роналду до окончания матча Лиги наций против Норвегии, подчеркнув важность сосредоточения на игре.

Жорже Жезуш, португальский футбольный наставник, прокомментировал свежий спор с Криштиану Роналду, который стал причиной ухода знаменитого футболиста из национальной команды.



Когда Жезуша спросили о вероятности мира с Роналду, он не предоставил ясного ответа, утверждая, что обсуждение этой темы состоится после итогового матча Лиги наций против Норвегии во время текущего международного перерыва.



"Все внимание должно быть сосредоточено только на сборной. Что касается игры с Норвегией - это то, что мы должны провести хорошо, чтобы наш народ тоже был солидарен с флагом и целью. Роналду - это символ сборной и Португалии. После матча будет достаточно времени, чтобы поговорить об этом", - говорит Жезуш, цитируемый A Bola.



Стоит отметить, что Роналду ранее покинул национальную команду Португалии из-за разногласий с главным тренером и недовольства количеством игрового времени, что породило слухи о возможном завершении его международной карьеры.