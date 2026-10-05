Мальдера: Мы принимаем критику и готовы к матчу с Венгрией

Мальдера ожидает от команды лучшей игры в предстоящем матче с Венгрией, несмотря на критику после проигрыша от Северной Ирландии.

Главный наставник украинской национальной футбольной команды Андреа Мальдера выразил свои размышления о грядущем матче четвертого тура Дивизиона B Лиги наций против Венгрии.



Мальдера обсудил подготовку команды к предстоящему матчу, несмотря на критические замечания, последовавшие после проигрыша от Северной Ирландии в предшествующем матче.



"Как справляюсь, впервые столкнувшись с хейтом? Я знаю мир футбола, я стараюсь держать равновесие. Лучше пусть будут злые на меня, чем на моих футболистов. Мои ребята молодые, они очень хорошо поработали и отдавали свой максимум до этого дня. Надеюсь, что и завтра тоже отдадут свой максимум. Мы принимаем всю критику, которая идет. Мир футбола таков, что нам нужно держать равновесие, особенно внутри команды, и продолжать дальше играть в футбол.

Напряжение в конце первого матча с Венгрией? Это часть футбола, так бывает. Когда раздался финальный свисток - все закончилось. Мы очень уважаем венгров, венгерский народ. Нам было приятно играть на том стадионе. Определенные вещи случаются на стадионе. Но они случаются и заканчиваются там после финального свистка", - заявил он на пресс-конференции.



Предстоящий матч между Украиной и Венгрией в рамках Лиги наций пройдет в понедельник, 5 октября, на стадионе Антона Малатинского в Трнаве, Словакия. Начало игры намечено на 21:45 по киевскому времени.



Ранее стало известно, что из-за полученной травмы полузащитник Георгий Судаков покинул тренировочный лагерь сборной Украины.