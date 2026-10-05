Мальдера: Травмы и дисквалификации - шанс для молодых игроков на матче с Венгрией

Мальдера выразил сомнения в участии Михайличенко, Зубкова и Шапаренко в предстоящем матче из-за травм и болезней.

Главный наставник украинской национальной футбольной команды Андреа Мальдера обнародовал состав команды в преддверии матча четвертого тура Лиги наций против Венгрии.



Мальдера высказал неуверенность в том, что Богдан Михайличенко, Александр Зубков и Николай Шапаренко смогут принять участие в предстоящем матче.



"Михайличенко, вероятно, не сможет сыграть. У него была простуда. А что касается Зубкова, то у него боль в спине. Мы завтра утром будем решать, сможет ли он сыграть.

Конечно, у нас много отсутствующих игроков из-за травм и дисквалификаций. Что касается Николая Шапаренко, то у него болит нога, икроножная мышца.

Я бы не хотел думать о тех игроках, которые не смогут сыграть, а хотел бы думать о тех, кто завтра выйдет на поле. Это будет отличная возможность для молодых игроков показать себя, проявить себя, вырасти. Нам нужно стараться увеличивать количество игроков в ростере национальной сборной. И такие матчи, в принципе, этому хорошо способствуют", - отметил Мальдера на пресс-конференции.



Матч Лиги наций между Украиной и Венгрией состоится в понедельник, 5 октября, на стадионе Антона Малатинского в словацкой Трнаве. Начало игры намечено на 21:45 по киевскому времени.



Ранее сообщалось, что матч будет судить хорватская бригада арбитров.