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Тренер Венгрии Росси: Без конфликтов на матче с Украиной

Марко Росси отметил, что несмотря на прошлые конфликты, обе команды выйдут на поле с целью победить, а не урегулировать старые счеты.
Тренер Венгрии Росси: Без конфликтов на матче с Украиной
Марко Росси / Getty Images

Накануне предстоящего матча четвертого тура Лиги наций с Украиной главный тренер сборной Венгрии Марко Росси выразил свои предположения относительно игры, особо отметив прошлый конфликт между игроками.

В ходе последнего матча между этими командами возникла драка, в ходе которой футболисты Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Доминик Собослаи и Милош Керкез получили желтые карточки.

"Думаю, в футболе иногда случаются эпизоды на поле, которые могут вызвать определенное напряжение. Но, конечно, я не думаю, что у нас есть что-то против Украины, так же как и сборная Украины и ее игроки не имеют ничего против нас.

Обе команды выходят на поле, чтобы завоевать три очка, бороться за каждый мяч честно, и на этом все. А дальше есть арбитр, который должен принимать правильные решения. Не думаю, что мы ожидаем от них какого-то особого поведения или отношения, так же как и они не ожидают этого от нас", - заявил Росси на пресс-конференции.

Матч четвертого тура Лиги наций между Украиной и Венгрией состоится в понедельник, 5 октября, на стадионе Антона Малатинского в словацкой Трнаве. Начало игры назначено на 21:45 по киевскому времени.

Ранее было сообщено, что матч будет судить хорватская команда арбитров.

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