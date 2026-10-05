Тренер Венгрии Росси: Без конфликтов на матче с Украиной
Накануне предстоящего матча четвертого тура Лиги наций с Украиной главный тренер сборной Венгрии Марко Росси выразил свои предположения относительно игры, особо отметив прошлый конфликт между игроками.
В ходе последнего матча между этими командами возникла драка, в ходе которой футболисты Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Доминик Собослаи и Милош Керкез получили желтые карточки.
"Думаю, в футболе иногда случаются эпизоды на поле, которые могут вызвать определенное напряжение. Но, конечно, я не думаю, что у нас есть что-то против Украины, так же как и сборная Украины и ее игроки не имеют ничего против нас.
Обе команды выходят на поле, чтобы завоевать три очка, бороться за каждый мяч честно, и на этом все. А дальше есть арбитр, который должен принимать правильные решения. Не думаю, что мы ожидаем от них какого-то особого поведения или отношения, так же как и они не ожидают этого от нас", - заявил Росси на пресс-конференции.
Матч четвертого тура Лиги наций между Украиной и Венгрией состоится в понедельник, 5 октября, на стадионе Антона Малатинского в словацкой Трнаве. Начало игры назначено на 21:45 по киевскому времени.
Ранее было сообщено, что матч будет судить хорватская команда арбитров.