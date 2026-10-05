Модрич - о рекордном поражении от Англии: Мне стыдно за нашу игру

Мне стыдно за нашу игру: Модрич - о рекордном поражении от Англии.

Капитан хорватской национальной футбольной команды Лука Модрич высказался о крупном поражении от Англии в домашнем матче третьего тура Лиги наций.



Английская команда в предыдущем матче разгромила хорватов со счетом 7:0, что стало рекордным проигрышем для хорватского национального футбола.



"Трудно найти объяснение такому выступлению. Без единоборств, без фолов, без агрессии, отсутствие единства. Я в сборной уже 20 лет, но впервые мне было стыдно после матча. Можно проиграть, потому что сейчас они просто сильнее. Но проигрывать вот так и разрушать репутацию, которую мы зарабатывали годами, - это недопустимо. Мне очень стыдно.

Нельзя так играть в футбол. Было ощущение, будто у нас на четыре или пять игроков меньше. Это был катастрофический вечер. Мы не должны обвинять друг друга или искать виноватых, а должны оставаться едиными. У меня еще никогда не было такого чувства после матча", - приводит слова Модрича Marca.