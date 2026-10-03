Поражение Украины в Лиге наций: голкипер Ризнык признается в ошибке

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В ходе третьего раунда Лиги наций УЕФА национальная команда Украины уступила команде Северной Ирландии в Трнаве.



Голкипер украинской команды Дмитрий Ризнык, совершивший ошибку, которая привела к третьему пропущенному голу, выразил свои чувства по этому поводу после игры.

Немного об игре. Стыдно? Да! Хочу извиниться перед болельщиками? Да! Сегодня не лучшая моя игра, и я это прекрасно понимаю. Я человек, и каждый человек может совершить ошибку! Поэтому приношу свои извинения всем, кто болел и верил до конца. Слава Украине! Героям Слава!