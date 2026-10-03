Северная Ирландия разгромила Украину в матче Лиги наций: 3:0

Северная Ирландия одерживает победу над Украиной в матче Лиги наций, несмотря на домашний статус последних.

В Трнаве, Словакия, 2 октября прошел матч между национальными командами Украины и Северной Ирландии в рамках третьего тура Дивизиона B Лиги наций-2026/27.



Хотя встреча официально считалась домашней для украинцев, победу отпраздновала команда Северной Ирландии, обыграв Украину со счетом 3:0.



Несмотря на активность и большую часть времени владения мячом, украинцы не смогли реализовать свои возможности и забить хотя бы один гол. В то время как североирландцы использовали все свои шансы, успешно реализовав все три удара в створ ворот.



Североирландцы быстро взяли инициативу в свои руки, открыв счет на девятой минуте благодаря Кирону Брауну. В середине первого тайма Киран Моррисон удвоил преимущество своей команды.



Во втором тайме, несмотря на активные действия украинцев, счет не изменился. Более того, североирландцы увеличили свое преимущество благодаря ошибке украинского вратаря.



После третьего пропущенного гола главный тренер украинской команды Андреа Мальдера внес в игру новых нападающих, но это не привело к изменению ситуации на поле.



В другом матче группы B2 Лиги наций сборная Венгрии одержала победу над Грузией со счетом 1:0.



После трех туров Северная Ирландия лидирует в группе, набрав семь очков. Украина и Венгрия имеют по четыре очка, а Грузия - одно.



Статистика матча Украина - Северная Ирландия:



Украина - Северная Ирландия - 0:3



Голы: Браун, 9, 61, Прайс, 22



Ожидаемые голы (xG): 0.44 - 1.40

Владение мячом: 73% - 27%

Удары: 11 - 10

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 7 - 1

Фолы: 15 - 4



Составы команд:



Украина: Ризнык - Бондарь (Сикан, 62), Забарный, Сарапий, Матвиенко - Цыганков, Очеретько, Бражко (Назарина, 56), Судаков (Назаренко, 68) - Ярмоленко (Пономаренко, 62), Яремчук (Варфоломеев, 62).



Северная Ирландия: П. Чарльз - Атчесон (Макнейр, 84), Макконвилл, Браун, Гилмор - Прайс (Девенни, 67), Ш. Чарльз, Девлин (О'Нилл, 84) - Хьюм, Донли (Магеннис, 77), Моррисон (Келли, 77).



Предупреждения: Матвиенко, Сикан, Пономаренко - Спенсер.