Семь игроков сборной Украины пропустят матч против Северной Ирландии из-за травм

Семь футболистов, включая Виталия Миколенко, пропустят предстоящий матч из-за травм.

В заявке на предстоящий матч указаны имена 23 футболистов. Однако, из-за травмы, защитник Виталий Миколенко, который ранее покинул команду, не сможет принять участие в игре. Помимо него, еще шестеро игроков не выйдут на поле: Александр Драмбаев, Богдан Михайличенко, Александр Пихаленок, Максим Хлань, Владислав Велетень и Владислав Ванат.



Состав команды Украины следующий:



Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.



Защитники: Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Илья Крупский.



Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Георгий Судаков, Александр Назаренко.



Нападающие: Матвей Пономаренко, Роман Яремчук, Данило Сикан, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Игорь Краснопир, Иван Варфоломеев.



Игра между командами Украины и Северной Ирландии состоится 2 октября в Трнаве (Словакия). Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени. После двух туров обе команды набрали по четыре очка и занимают лидирующие позиции в группе B2.