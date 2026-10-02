Бурные матчи A-лиги: Нидерланды и Греция сыграли вничью, Португалия обыграла Данию

Ничья между Нидерландами и Грецией, Португалия побеждает без Роналду, Уэльс одерживает первую победу в A-лиге.

A-лига



В матче между Нидерландами и Грецией была зафиксирована ничья со счетом 2:2. Греки открыли счет, забив два гола в первом тайме, но после перерыва нидерландцы сумели сравнять счет. Таким образом, Греция набрала семь очков, а Нидерланды - пять.



Португалия победила Данию со счетом 4:2, даже несмотря на отсутствие Криштиану Роналду в составе. Португальцы забили четыре гола, два из которых были забиты после перерыва, и теперь они возглавляют свою группу с девятью очками.



Уэльс одержал свою первую победу в A-лиге, обыграв Норвегию со счетом 2:1.



B-лига



Матч между Израилем и Косово завершился безголевой ничьей.



Ирландия и Австрия сыграли вничью 2:2. Ирландец Трой Перротт забил два гола в первом тайме, но австрийцы сумели отыграться во втором тайме. Австрия продолжает удерживать лидерство в своей группе с семью очками.



D-лига



Азербайджан и Лихтенштейн сыграли вничью 0:0. Это второй раз, когда Азербайджан играет вничью в этом турнире.



Мальта и Гибралтар сыграли вничью 1:1. Обе команды забили по одному голу во втором тайме.



В тот же день Германия зарегистрировала свою первую победу под руководством Клоппа.