Бурные матчи A-лиги: Нидерланды и Греция сыграли вничью, Португалия обыграла Данию
A-лига
В матче между Нидерландами и Грецией была зафиксирована ничья со счетом 2:2. Греки открыли счет, забив два гола в первом тайме, но после перерыва нидерландцы сумели сравнять счет. Таким образом, Греция набрала семь очков, а Нидерланды - пять.
Португалия победила Данию со счетом 4:2, даже несмотря на отсутствие Криштиану Роналду в составе. Португальцы забили четыре гола, два из которых были забиты после перерыва, и теперь они возглавляют свою группу с девятью очками.
Уэльс одержал свою первую победу в A-лиге, обыграв Норвегию со счетом 2:1.
B-лига
Матч между Израилем и Косово завершился безголевой ничьей.
Ирландия и Австрия сыграли вничью 2:2. Ирландец Трой Перротт забил два гола в первом тайме, но австрийцы сумели отыграться во втором тайме. Австрия продолжает удерживать лидерство в своей группе с семью очками.
D-лига
Азербайджан и Лихтенштейн сыграли вничью 0:0. Это второй раз, когда Азербайджан играет вничью в этом турнире.
Мальта и Гибралтар сыграли вничью 1:1. Обе команды забили по одному голу во втором тайме.
В тот же день Германия зарегистрировала свою первую победу под руководством Клоппа.