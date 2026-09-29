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Украинские и грузинские фанаты объединяются в поддержку друг друга на матче

Взаимная поддержка украинских и грузинских фанатов на футбольном матче, несмотря на отсутствие забитых мячей.
Украинские и грузинские фанаты объединяются в поддержку друг друга на матче
Сборная Украины / Getty Images

Во время второй половины игры украинские футбольные фанаты начали громко выкрикивать "Сакартвело", что в переводе с грузинского означает "Грузия". В ответ на это грузинские болельщики взаимно поддержали их, начав скандировать "Украина".

Этот взаимный обмен кричалками продолжался несколько минут, и обе стороны продолжали поддерживать друг друга, несмотря на отсутствие забитых мячей.

Украинские фанаты также вывесили плакат с надписью "Сухуми - это Сакартвело. Помните!!!", тем самым демонстрируя поддержку территориальной целостности Грузии.

Кроме того, грузинские и украинские болельщики вместе выкрикнули популярную кричалку "Путин - х...".

Игра между Грузией и Украиной закончилась ничьей со счетом 0:0.

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