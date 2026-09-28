Революция в украинском футболе: Мальдера полностью обновил состав сборной

Мальдера полностью обновил состав украинской команды, оставив только Ваната из старого состава и назначив Трубина вратарем.

Наставник украинской футбольной сборной Андреа Мальдера полностью пересмотрел основной состав команды.



Владислав Ванат стал единственным игроком, который остался в стартовом составе после предыдущего матча против Венгрии.



Максим Хлань дебютирует в составе национальной команды Украины. Александр Зубков будет носить капитанскую повязку, а Анатолий Трубин станет вратарем. Мальдера объявил о назначении Трубина вратарем на следующий день после матча.



Состав украинской команды: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Эдуард Сарапий, Тарас Мыхавко, Богдан Михайличенко, Егор Назарина, Александр Пихаленок, Александр Зубков (капитан), Максим Хлань, Владислав Ванат, Матвей Пономаренко.



На скамейке запасных: Георгий Ермаков, Дмитрий Ризнык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Николай Шапаренко, Илья Забарный, Даниил Сикан, Виктор Цыганков, Владислав Велетень, Олег Очеретько, Николай Матвиенко.



В первом туре украинская команда одержала победу над Венгрией со счетом 1:0, в то время как Грузия уступила Северной Ирландии с аналогичным счетом.