Революция в украинском футболе: Мальдера полностью обновил состав сборной
Наставник украинской футбольной сборной Андреа Мальдера полностью пересмотрел основной состав команды.
Владислав Ванат стал единственным игроком, который остался в стартовом составе после предыдущего матча против Венгрии.
Максим Хлань дебютирует в составе национальной команды Украины. Александр Зубков будет носить капитанскую повязку, а Анатолий Трубин станет вратарем. Мальдера объявил о назначении Трубина вратарем на следующий день после матча.
Состав украинской команды: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Эдуард Сарапий, Тарас Мыхавко, Богдан Михайличенко, Егор Назарина, Александр Пихаленок, Александр Зубков (капитан), Максим Хлань, Владислав Ванат, Матвей Пономаренко.
На скамейке запасных: Георгий Ермаков, Дмитрий Ризнык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Николай Шапаренко, Илья Забарный, Даниил Сикан, Виктор Цыганков, Владислав Велетень, Олег Очеретько, Николай Матвиенко.
В первом туре украинская команда одержала победу над Венгрией со счетом 1:0, в то время как Грузия уступила Северной Ирландии с аналогичным счетом.