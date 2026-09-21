Владислав Велетень: с резерва Полесья в основу сборной Украины

Велетень заменит травмированного Степанова в составе украинской сборной на предстоящих матчах Лиги наций.

Владислав Велетень, вингер Полесья, был включен в состав национальной футбольной команды Украины главным тренером Андреа Мальдерой. Это решение было принято в рамках подготовки к предстоящим матчам в Лиге наций. Ранее Велетень числился в резерве.



Эту информацию подтвердил официальный сайт Украинской футбольной ассоциации.



Велетень займет место форварда Утрехта Артема Степанова, который был вынужден покинуть игру в первом тайме матча нидерландского чемпионата против Фейенорда из-за травмы.



В октябре прошлого года Велетень дебютировал в составе сборной Украины в матче квалификации ЧМ-2026 против Исландии (5:3). Это было единственное участие 23-летнего футболиста в играх национальной команды.



В текущем сезоне Велетень отметился двумя голами и тремя результативными передачами в девяти матчах за Полесье.



Сборная Украины встретится в Лиге наций с командами Венгрии (25 сентября), Грузии (28 сентября), Северной Ирландии (2 октября) и снова Венгрии (5 октября).



Ранее стало известно, что украинская сборная потеряла двух игроков перед началом Лиги наций.